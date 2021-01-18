171 человек заболел за последние сутки коронавирусом, семь пациентов погибли. Всего COVID-19 подтвержден у 19 782 человек, 380 жителей не смогли справиться с последствиями инфекции.В то же время еще 129 смолян справились с болезнью. Всего коронавирус победили 15 682 жителей региона.Ранее в департаменте по здравоохранению сообщили, что в Угранской ЦРБ пополнение автомобильного парка. Накануне учреждение получило два новых автомобиля «УАЗ».Автомобили приобретены в рамках проекта «Модернизация первичного звена» с целью доставки медицинского персонала в отдаленные села, а также доставки пациентов больницу.Ранее аналогичных «Патриотов» получила Духовщинская ЦРБ.