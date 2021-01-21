Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 января: в регионе началась вакцинация всех желающих

21 января в Смоленской области началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ.

187 положительных тестов на коронавирус выявлено за минувшие сутки в регионе, еще пять пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией. В то же время 280 человек полностью справились с болезнью. Столичный Оперативный штаб представил новые данные по распространению COVID-19 на Смоленщине.

В общей сложности в регионе под медицинским наблюдением находятся 7681 человек, из них 6191 - в режиме самоизоляции, 1490 - в стационаре.

ФОТО: Стопкоронавирус.рф.

21 января в Смоленской области началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Все желающие могут оставить заявку на сайте Госуслуг, заполнив специальную форму, размещенную на главной странице портала.

На данный момент в Смоленскую область поступило 13142 дозы препарата против COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцина распределена профильным Департаментом во все поликлиники города Смоленска и области.