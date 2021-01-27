О войне в деталях

В экспозиции - более тысячи художественных изделий, тематически связанных с Великой Отечественной войной. Фото: Смоленская областная Дума.

Выставка «Великая Отечественная война в произведениях художников и мастеров народных художественных промыслов России» «задумана как инструмент для вовлечения в нравственно-патриотический, культурный и творческий диалог представителей поколений».

В экспозиции - более тысячи художественных изделий, тематически связанных с Великой Отечественной войной. В год 75-летия Великой Победы экспозиция была представлена в Совете Федерации, получив широкий резонанс, а сейчас к уникальному событию могут приобщиться смоляне и гости Смоленской области.

Примечательно, что на одной площадке можно увидеть сразу 14 направлений народного искусства в исполнении мастеров-ремесленников и художников из 50 российских регионов.

По страницам прошлого

На церемонии открытия говорилось о высокой идейности выставки, разнообразии использованных мастерами материалов, художественных стилей и приемов, о том, что необходимо помнить героические традиции прошлого, хранить светлую память о героях войны, изучать и развивать народные промыслы.

Обратившись к собравшимся, заместитель председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов выразил слова признательности организаторам и участникам выставки за проделанную масштабную работу, которая способствует вовлечению представителей разных поколений в процесс нравственного и патриотического воспитания, помогает проникнуться чувством гордости и сопереживания за тех, кто перенес все тяготы военного времени, вернул людям мир и свободу.

- В представленных изделиях отражена правда о страшных годах. Огромные человеческие потери, огромный экономический урон был нашей стране нанесен, но как птица Феникс, которая изображена на гербе Смоленска, наша страна возродилась. Четыре года сражались наши деды, прадеды, трудились в тылу, и забывать это нынешнее поколение не имеет права, - подчеркнул Николай Николаевич.

Парламентарий зачитал приветственный адрес председателя областной Думы Игоря Ляхова. - Символично, что итоговая выставка конкурса «Великая Отечественная война в произведениях художников и мастеров народных промыслов России» проводится на Смоленской земле, сполна познавшей жестокость кровавых боев и гнет фашистской оккупации. Уверен, что она вызовет большой интерес смолян и гостей города и позволит им познакомиться со всем разнообразием народного художественного искусства и, в то же время, проникнуться духом военных лет, - говорится в обращении.

Из первых уст

Благодаря подвижнической деятельности Ассоциации «Народные художественные промыслы России» в коллекцию произведений для выставки-конкурса вошли уникальные изделия, созданные в годы войны, а также произведения современных мастеров и художников народных художественных промыслов. Кроме того, представлены редкие архивные материалы и фотографии, как различных художественных изделий, так и изделий, которые делали труженики тыла в организациях промыслов для фронта.

Героизм защитников Отечества, несокрушимый дух и День Победы запечатлены в росписи по дереву, резьбе по бересте, в лаковых миниатюрах, на игрушках, в изделиях из бронзы, серебра, на гобеленах и панно, платках, кружевах и даже на новогодних украшениях.

Посетить выставку можно по 10 февраля 2021 года включительно.