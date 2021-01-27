Туристы выбирают Смоленск

Фото: администрация Смоленской области.

Весьма показательными оказались новогодние праздники, во время которых до 80% увеличилась средняя заполняемость гостиниц в удалённых уголках региона, а на отдельных базах отдыха с возможностью проката лыжного оборудования, сноубордов, тюбингов - она выросла до 100%.

Такими позитивными новостями поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Ранее глава региона поручил своим профильным подчинённым проанализировать ситуацию по туристской посещаемости Смоленщины в дни новогодних и рождественских праздников.

«Что порадовало? Средняя продолжительность пребывания туристов в Смоленской области выросла в два раза. Если в прошлом году этот показатель составлял в среднем 2 дня и 1 ночь, то в наступившем году он увеличился до 4 дней и 3 ночей», - рассказал глава региона.

Интересно, что согласно проведённым исследованиям две трети туристов (66%) приехали к нам из Москвы и Московской области, 13% - прибыли из Санкт-Петербурга, каждый двадцатый турист являлся жителем Тверской области, ещё 3% составляли гости из Псковской области. По 2% приходилось на Брянскую, Калужскую и Ярославскую области, 7% - на иные регионы.

Самыми популярными достопримечательностями у гостей Смоленщины стали Свято-Успенский кафедральный собор и Смоленская крепостная стена. Кроме того, весьма привлекательными для посещения также стали историко-архитектурный комплекс «Теремок», национальный парк «Смоленское Поозёрье», музей-заповедник «Гнёздово», музей-заповедник «Хмелита» и Объединённый мемориальный музей Юрия Алексеевича Гагарина.

Более 80% респондентов назвали целью визита на Смоленщину знакомство с её историко-культурными достопримечательностями. Радует то, что 15% гостей признались: они планируют повторно вернуться к нам в регион, но уже летом.

Повышению туристического потока способствовала в том числе победа Смоленска во Всероссийском конкурсе «Город России. Национальный выбор», подведение итогов которого состоялось в конце прошлого года. По результатам онлайн-голосования областной центр с отрывом в 11 тысяч голосов занял первое место в рейтинге, став, таким образом, самым привлекательным и узнаваемым городом страны.

«Мы очень ждём утверждения в этом году на федеральном уровне национального проекта по туризму, что, бесспорно, придаст новый импульс развитию данной сферы. В первую очередь в регионах, многие из которых, в том числе Смоленщина, обладают значительным туристским потенциалом, а денег на развитие этого направления катастрофически не хватает», - отметил Алексей Островский.