Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 января: рост заболеваемости, штрафы за отсутствие масок, вакцинация

Переболевшие коронавирусом мечтают выспаться, но «побочка» им мешает. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В регионе зафиксировано еще 186 заболевших коронавирусом, 4 пациента скончались за последние сутки. В то же время с болезнью смогли справиться еще 344 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности COVID-19 подтвержден у 21 811 жителей региона.

Ранее «КП» писала, что в регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. Полную защите от инфекции получили более 700 человек. Записаться на прививку можно через сайт Госуслуг.

Также суды продолжают штрафовать смолян за нежелание носить маски в общественных местах. Ранее под санкции попали 7 человек.