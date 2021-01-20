В Смоленскэнерго предупредили о незаконном потреблении электроэнергии. Фото: пресс-служба филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».

В филиале «Россети Центр Смоленскэнерго» в 2020 году группа инспекционного контроля (ГИК) отдела безопасности провела 169 рейдовых проверок, выявив 79 фактов незаконного потребления электроэнергии на сумму 27,32 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

По результатам проведенных проверок поданы заявления в правоохранительные органы, возбуждено 147 административных дел по ст. 7.19 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения 34 недобросовестных потребителя привлечены мировым судом к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 либо 10 тыс. руб. (каждый).

«Так, в октябре в ходе плановой рейдовой проверки потребителей ГИК выявлен и задокументирован факт несанкционированного вмешательства в работу коммерческого прибора учета, путем изменения его конструкции для искажения фактического значения потребляемой электроэнергии (подтверждено актом технического исследования ПУ завода-изготовителя) на автомойке г. Смоленск. По результатам составлен акт безучетного потребления электроэнергии объемом 209 тыс кВт*ч на сумму 1,1 млн рублей, который принят сбытовой организацией и включен в полезный отпуск, ущерб филиалу возмещен.

В декабре в ходе плановой рейдовой проверки потребителей ГИК выявлен и задокументирован факт самовольного несанкционированного демонтажа знаков визуального контроля – пломб сетевой организации, установленных на корпусе ПУ и дверцы установки вводного устройства и коммерческого учет, на объекте «комплекс дорожного сервиса» в г. Ярцево. По результатам составлен акт безучетного потребления объемом 307,5 тыс кВт*ч. на сумму почти 1,3 млн руб., который принят сбытовой организацией и включен в полезный отпуск, ущерб филиалу возмещен.

В марте в ходе плановой рейдовой проверки потребителей ГИК ОБ выявлен и задокументирован факт самовольного подключения к электросетям торгового павильона в Смоленске. По результатам составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии объемом 15,6 тыс кВт*ч на сумму 129,61 тыс. руб. По выявленному факту хищения электроэнергии подано заявление в УМВД России по г. Смоленску. По результатам его доследственной проверки было возбуждено административное дело по ст. 7.19 КоАП РФ и передано в мировой суд. Решением мирового суда указанный потребитель в административном порядке оштрафован на 10 тыс. рублей. Это лишь несколько примеров эффективной работы группы инспекционного контроля.

Энергетики напоминают, что от преступных действий энерговоров страдает как сетевая компания, так и потребители, ведь в результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Следует также отметить, что за хищение электроэнергии законодательством РФ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Если вам стало известно о фактах хищения электрической энергии, сообщите об этом по телефону бесплатной прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220 или по электронной почте vorunet@mrsk-1.ru. Также можно оставить обращение на сайте компанииhttps://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/theft/», - рассказали представители компании.

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