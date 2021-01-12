Игорь Маковский подвел итоги мобилизации сил компании в период праздников. Фото: пресс-служба Россети Центр.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел Штаб, где были подведены итоги дежурства оперативных сил и средств Обществ в период праздничных дней. Глава энергокомпаний отметил, что несмотря на введение в 3 регионах режима повышенной готовности и особого режима работы в Тверской области, обстановка в энергокомплексах 20 регионов присутствия оставалась удовлетворительной.

Игорь Маковский поблагодарил коллективы филиалов за слаженную и качественную работу по мониторингу и реагированию на технологические нарушения.

Особое внимание генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уделил ликвидации последствий непогоды в Тверской области. С 4 января регион оказался в зоне снежного циклона. Энергетики были мобилизованы со 2 января и это позволило в короткий срок отреагировать на технологические нарушения и приступить к их устранению. В восстановительных и ремонтных работах в общей сложности были задействованы 246 бригад, 969 человек и 311 единицы техники, в том числе из других регионов.

Глава энергокомпаний отметил профессионализм и мужество бригад, которые были привлечены для поддержки тверских энергетиков.

«Круглосуточную работу в непростых метеорологических условиях сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» можно назвать действительно героической. Лед и налипший снег создали экстремальную нагрузку на линии электропередачи. Вместе, рука об руку, наши бригады восстанавливали работу энергосетей Тверской области, порой пробираясь по несколько часов через метровые сугробы к местам технологических нарушений», - рассказал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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