Смолян просят оплатить долги по электроэнергии. Фото: Пресс-служба филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» сообщает, что дебиторская задолженность оказывает негативное влияние на реализацию производственных планов энергокомпании, что напрямую может отразиться на надежности электроснабжения жителей региона.

Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, препятствует их эффективному использованию, следствием чего является напряженное финансовое состояние предприятия. Именно поэтому вопрос о платежной дисциплине энергетиками ставится остро. В филиале функционирует постоянная комиссия по мониторингу расчетов за поставленную электроэнергию. В ходе заседаний комиссии, а также встреч и переговоров вырабатываются пути решения вопросов по урегулированию платежной дисциплины.

Смоленскэнерго стремится к полному погашению просроченной задолженности в кратчайшие сроки. Своевременные и оперативные решения, направленные на повышение платежной дисциплины, не допустят возникновения негативных последствий при выполнении ремонтной и инвестиционной программ для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения потребителей Смоленской области.

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