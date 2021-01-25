Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 25 января: число заболевших стабильно растет

Еще у 189 человек выявлен коронавирус за последние сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН.

Еще у 189 человек выявлен коронавирус за последние сутки, четверо погибли. Столичный Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции обновил информацию по числу заболевших в регионе. В то же время 184 человека выздоровели и готовы приступить к работе.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7177 человек, из них 5762 - в режиме самоизоляции, 1415 - в стационаре.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Учреждениям здравоохранения региона продолжают оказывать помощь в приобретении оборудования. Так, на минувшей неделе, врачи отдаленных подразделений Холм-Жирковской ЦРБ получили современные мобильные кардиографические аппараты.

Оборудование закуплено на средства спонсора.