Судомеханик, машинист, юрист и педагог

Смоленские активисты о студенчестве и волонтёрстве. Фото: smolensk.er.ru.

25 января — международный День студента. Добровольцы-студенты Волонтёрского центра «Единой России» на своём примере доказывают, что полезное можно и нужно совмещать с приятным – помощью людям.

Весной 2020 года почти все учебные заведения перешли на дистанционное обучение. В это время из Санкт-Петербурга в Смоленск вернулся Василий Малигон. Студент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова сразу включился в работу Волонтёрского центра: «Онлайн-пары проходили с девяти утра до обеда. Вторая смена у волонтёров начиналась в 14:00. У меня вполне получалось совмещать и учёбу, и добровольчество».

В сентябре у Васи началась практика — два месяца будущий судомеханик провёл в море. В Смоленск пятикурсник приехал в декабре и возобновил полезную деятельность для смолян.

«Сейчас по учебному плану у нас практические занятия. Но они прошли ещё осенью. Поэтому у меня много свободного времени и я могу спокойно выполнять просьбы одиноких пожилых людей», - отметил студент.

Студентка Смоленской академии спорта и туризма Юлия Прядохина не заметила, чтобы дистанционный формат серьезно повлиял на обучение – она будущий преподаватель ОБЖ.

Девушка стала волонтёром Центра в начале первой волны пандемии – помогала смоленским пенсионерам, ездила с другими активистами в приют для бездомных животных. Юля ещё и активист Волонтёрской Роты Боевого Братства. Помогать одиноким пожилым людям и ветеранам войны ей не впервой.

Сейчас Юля совмещает учёбу и работу, поэтому времени на добрые дела становится меньше. Но она отмечает, кто хоть раз побывал в роли волонтёра остаётся им навсегда.

Елизавета Богачёва осенью поступила в СмолГУ. Учится на переводчика английского и французского языков. Онлайн-занятия и очные встречи с преподавателями девушка-волонтёр совмещает. Пусть порой бывает сложно, но Лиза знает, для чего это делает.

Смоленские активисты о студенчестве и волонтёрстве. Фото: smolensk.er.ru.

Зачастую для пожилых смолян волонтёры становятся не только помощниками, но и собеседниками, которым можно показать фотографии, рассказать истории из жизни.

«Все это трогает до слёз. Иногда привозишь лекарства и видишь, что многие пожилые люди уже не ходят. Понимаешь, что им действительно очень сложно –особенно тем, кто живёт совсем один. Порой мы по двадцать минут ждем, пока бабушка откроет нам дверь, потому что ей трудно передвигаться. Поэтому так важно оказывать посильную помощь», - рассказала Лиза.

Сдать экзамен «автоматом» - мечта почти каждого студента. Михаил Щеглов так закрыл всю зимнюю сессию в академии госслужбы при Президенте (РАНХиГС), поэтому сейчас у юриста-первокурсника много свободного времени - большую часть он посвящает деятельности в Волонтёрском центре.

«Летом у меня появилось огромное желание помочь людям, и я искал площадку, на которой можно свою потребность реализовать. Этой площадкой стал Волонтёрский центр «Единой России», - пояснил парень.

Совместно с другими добровольцами Михаил помогал смолянам и в новогодние каникулы. С начала 2021 года ребята успели выполнить несколько десятков заявок – звонки на «горячую линию» приходили не только из Смоленска, но из районов области.

Пётр Куляпин сейчас учится в Вяземском железнодорожном техникуме – в будущем он станет помощником машиниста. «Волонтёрство иногда даже помогает в учёбе. Педагоги знают, что ты занимаешься полезным делом, хвалят и проявляют понимание, если возникают какие-то форс-мажоры», - рассказал Петя.

В середине января он участвовал в благотворительной акции «Новый год в каждый дом» - её проводят в рамках проекта «Единой России» «Забота» - вместе с другими добровольцами собирал в техникуме сладости для детей и доставлял их в сёла Вяземского района.

«Когда ты приносишь подарки детям, которые живут в отдаленной деревне, ты получаешь искреннюю благодарность от них, от их родителей. Видишь в детских глазах, насколько для них это важно, и хочешь дарить эти положительные эмоции вновь», - отметил студент.

Также активист рассказал, что у Вяземского штаба большие планы на текущий год: «Ко дню Победы мы обязательно организуем для ветеранов большую концертную программу, и совсем неважно, какая эпидемиологическая ситуация будет складываться – мы должны сделать этот день незабываемым для них, соблюдая все правила предосторожности».

Ребята из Волонтёрского центра получают образование в разных вузах и колледжах Смоленской области. Но всех их объединяет общее стремление помогать людям, своим землякам. Добровольцы готовы делиться своим свободным временем и в будние, и в праздничные дни с теми, кому нужна их помощь и поддержка.

Стать добровольцем Волонтёрского центра может каждый неравнодушный смолянин: +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.