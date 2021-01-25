Новые люди предложили ввести льготы за найм выпускников вузов. Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 55% россиян убеждены, что найти работу после окончания вуза получается с большим трудом. Еще примерно 20% жителей страны уверены в невозможности трудоустройства сразу после получения диплома.

Совпадают ли ожидания и реальность? К сожалению, да. Результаты исследований НИУ ВШЭ и Роструда показывают, что лишь 52% выпускников вузов устраиваются на свою первую работу по специальности. В основном по специальности начинают работать сразу после учебы только медики и преподаватели. Логично, ведь на работу в больницу или школу невозможно устроиться без диплома.

Новые люди предложили ввести льготы за найм выпускников вузов. Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

То есть целая армия специалистов каждый год ищет вакансии, но не может найти – без опыта молодые сотрудники никому не нужны.

Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Председатель партии Алексей Нечаев выступил с инициативой ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности.

Работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов. «Новые люди» предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников. Причем предлагается распространить практику и на обычные рабочие места, и на дистанционные.

«Первый год после института крайне важен, чтобы не расплескать свой образовательный капитал. А, наоборот, его увеличить и монетизировать», - отмечает председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Новые люди предложили ввести льготы за найм выпускников вузов. Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

К инициативе решили привлечь внимание сторонники «Новых людей» со всей страны. Они передали 70 обращений в региональные министерства труда и центры занятости населения и устроили перфоманс. Выпускники вузов и студенты вышли с метлами и лопатами убирать улицы от снега возле административных зданий. Так активисты намекнули, что работать кем-то кроме дворника с дипломом вуза устроиться сложно.

- Для многих студентов диплом после окончания вуза становится просто ненужным куском картона, - говорит руководитель Смоленского отделения «Новых людей» Владимир Копичинский. - Инициатива Новых людей изменит эту ситуацию. Налоговые льготы для бизнеса в случае, если на работу берется молодежь, значительно повысят шансы вчерашних студентов на трудоустройство по специальности.

Как отмечает председатель комитета партии «Новые люди» по молодежным инициативам Дмитрий Кротов, снижение налогов позволит существенно изменить рынок труда и позитивно скажется на ситуации с безработицей.

«Реализация программы поможет создать в России около полумиллиона новых рабочих мест для выпускников», – утверждает эксперт.