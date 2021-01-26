Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 января: число погибших достигло 430

В регионе COVID-19 подтвердился еще у 187 жителей. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В регионе продолжает расти число людей, которые скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За последние сутки погибли еще шесть человек. Общее число летальных исходов в регионе достигло 430.

В то же время еще у 187 заболевших подтвердился COVID-19. За все время наблюдений в регионе зафиксировано 21 438 заражений.

А в армии выздоровевших снова прибавление – «плюс» 298. Таким образом, с «ковидом» справились уже 18 080 жителей региона.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее «КП» писала, что сутки ранее коронавирус выявлен на 16 территориях в Смоленской области. По числу заболевших лидирует столица региона – «плюс» 60 новых случаев, Сафоново – 28, Гагарин – 27, Ельня – 18, Вязьма – 13.

Единичные случаи зарегистрированы в Духовщине, Красном, Монастырщине, Рославле, Ершичах и др. Общее число заболевших в регионе – 21 251.

Кроме того, в регионе прибавился еще один пункт вакцинации от смертельной инфекции. Сделать прививку против Covid-19 можно и в железнодорожной поликлинике Смоленска. Но, в первую очередь прививки будут сделаны медицинскому персоналу, железнодорожникам, обеспечивающим безопасность движения поездов, а также работникам образования.