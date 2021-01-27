Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 января: «плюс» шесть погибших

Covid-19 в Смоленской области 27 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество людей, скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, снова увеличилось. Сегодня, 27 января, в Смоленской области данная цифра достигла 436 человек (+6 за последние сутки).

Еще 187 смолян присоединились к числу тех, у кого положительный анализ на Covid-19. Таким образом, с начала распространения коронавируса, в общей сложности в регионе зафиксировано 21 625 случаев заражения.

Количество выздоровевших также продолжает расти. По информации штаба по борьбе с распространением Covid-19, побороть вирус и выписаться за последние сутки смогли 318 человек, а общее количество победивших в схватке с коронавирусом смолян за все время достигло 18398 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая заражения. Из них 3 202 483 благополучно выздоровели, а 71 076 человек скончались.

Ранее «КП» писала, что за сутки коронавирус выявлен у 187 смолян. Лидирует по количеству заболевших столица региона.

Кроме того, «КП» опубликовала подробный материал о том, где в Смоленской области можно сделать прививку от коронавируса.