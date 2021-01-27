Клубная жизнь для пенсионеров

В Смоленской области в наступившем 2021 году будет продолжена работа по организации «Клубов золотого возраста». Фото: Администрация Смоленской области.

В Смоленской области в наступившем 2021 году будет продолжена работа по организации «Клубов золотого возраста». Запланировано открытие ещё 13 досуговых центров, где могут проводить своё свободное время, встречаться и общаться ветераны и пожилые смоляне.

О таких планах стало известно в ходе совещания членов администрации области, которое провёл губернатор Алексей Островский.

На связи с Советами ветеранов

Напомним, что в 2019 году Алексей Островский поручил создать в каждом муниципальном образовании Дома ветеранов, аналогичные тому, который с февраля 2017 года действует в областном центре. Учреждение открыли по инициативе главы региона на базе Комплексного центра социального обслуживания населения по ул. Городок Коминтерна, 12а. Здесь созданы комфортные условия для ветеранов, которые с удовольствием принимают участие в организованных для них социальных и культурных мероприятиях.

Позже было принято решение изменить их название с тем, чтобы расширить категорию посетителей. Так, на карте Смоленщины стали появляться «Клубы золотого возраста».

В прошлом году на Смоленщине были открыты 13 таких клубов - они распахнули свои двери в Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Духовщинском, Ельнинском, Ершичском, Монастырщинском, Рославльском, Руднянском, Сафоновском, Тёмкинском, Холм-Жирковском и Шумячском районах.

«При организации клубов мы старались синхронизировать эту работу с районными Советами ветеранов, максимально учитывать их мнение и пожелания, поскольку кому, как не активистам ветеранских организаций, знать, чем живут жители их территорий, какие у них интересы и предпочтения», - отметил губернатор.

Своя тема

Кстати, каждый созданный клуб уникален, и его оформление отличается своей особой тематикой. Так, в Гагаринском районе работает выставка, посвящённая первому полёту человека в космос, в Руднянском - можно увидеть макет ракетной установки «Катюша», в Сафоновском клубе оформлен «Уголок шахтёров», а центральной темой Демидовского клуба стала экспозиция «Поречская пристань».

Глава региона во время рабочих поездок в муниципалитеты лично посетил несколько подобных досуговых центров и высоко оценил созданные там условия.

«Часто интересуюсь этим вопросом у глав районов и руководителей областного Совета ветеранов - как меня информируют, все клубы востребованы у наших представителей «серебряного возраста», - рассказал Алексей Островский.

В этом году запланировано открытие клубов в Велижском, Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Сычёвском, Угранском, Хиславичском и Ярцевском районах, а также городе Десногорске.

«Несмотря на крайне напряжённый региональный бюджет, сделаем всё возможное для того, чтобы до конца этого года «Клубы золотого возраста» заработали во всех районах», - подчеркнул губернатор.

Помещения для новых клубов уже подобраны, при их выборе учитывались пожелания районных Советов ветеранов. Скоро в стенах будущих досуговых центров для пожилых смолян начнутся ремонтные работы.