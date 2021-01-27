Как отметим 100-летие Ивана Клименко?

В Смоленске отметят День рождения Ивана Клименко. Фото: администрация Смоленской области.

Торжества пройдут в феврале. Их подробности обсудили члены администрации региона на заседании, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. В рамках заседания глава региона поручил подготовить программу празднования этих дат, назвав их знаковыми для Смоленщины.

По мнению главы региона, в перечень будущих торжеств следует включить проведение культурно-массовых мероприятий и тематических чтений, которые должны пройти во всех смоленских школах.

«Иван Ефимович Клименко, руководивший областью на протяжении 18 лет, планомерно проводил курс на ускоренную индустриализацию народного хозяйства, комплексное развитие экономики, культуры, социальной сферы Смоленщины, обеспечив прорыв «от отсталости к прогрессу». Я глубоко убеждён, что имя Ивана Ефимовича должно быть известно не только представителям старшего и среднего поколения, но и нашей молодежи. Популяризировать его человеческий подвиг и талант руководителя, а также искреннюю любовь к Смоленщине и смолянам - наша задача», - подчеркнул губернатор.

Напомним, что под руководством Ивана Клименко Смоленская область сделала значительный рывок в социально-экономическом развитии. Весьма красноречив такой факт: за время его руководства регионом с 1969-го по 1987 годы промышленный потенциал Смоленщины увеличился впятеро, а объём капитального строительства вырос в шесть раз. Ускоренные темпы развития сельского хозяйства позволили региону впервые выйти на лидирующие позиции в Центральной России. Во многом именно благодаря усилиям Ивана Ефимовича Клименко в 1985 году Смоленску было присвоено почетное звание «Город-герой». Кроме этого, в 1971 году было утверждено Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по развитию сельского хозяйства в Смоленской области». Этот документ, появление которого во многом стало результатом личных усилий Ивана Ефимовича Клименко, фактически лёг в основу восстановления экономики нашего региона и её развития в 70-80-е годы. Все, кто был знаком с Иваном Ефимовичем, и всем, кому довелось работать с ним лично, отзываются о нем как об истинном хозяйственнике, грамотном руководителе, созидателе. Кстати, именно ему принадлежит ставшая культовой фраза «Живешь на Смоленщине - будь строителем».

На Смоленщине уделяется пристальное внимание сохранению и увековечению памяти Ивана Ефимовича Клименко. С 2019 года крупнейший региональный социально-экономический форум «Территория развития» носит его имя. Помимо этого, в июне прошлого года по инициативе губернатора Алексея Островского городскому скверу на улице Карла Маркса (рядом с ним находится дом, в котором многие годы жил выдающийся руководитель) также было присвоено имя Ивана Клименко. Здесь же в сентябре установили памятный бюст Ивана Ефимовича.