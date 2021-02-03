На высшем уровне

В смоленский вуз едут учиться студенты из самых разных стран. Фото: коллаж "КП".

СмолГУ при поддержке администрации может обзавестись новым общежитием и стать центром молодёжного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Таковы ключевые итоги рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с ректором СмолГУ Михаилом Артёменковым.

Весьма символично, что встреча прошла в канун Дня российского студенчества, но участники говорили не столько о празднике, сколько о буднях одного из ведущих вузов нашего региона.

Сегодня СмолГУ готовит специалистов по 86 образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Здесь учатся около 5 тысяч студентов, с которыми работают более 330 преподавателей.

Пятилетний план

В числе важнейших задач, стоящих перед СмолГУ в этом году, получение статуса опорного университета (то есть вуза, ориентированного на обеспечение местного рынка труда высококвалифицированными специалистами).

Как проинформировал главу региона Михаил Артемёнков, в настоящее время рассматривается несколько вариантов участия в данном проекте. Например, через коллаборацию (сотрудничество. - Авт.) с университетом из другого региона. Уже поступил ряд предложений, в том числе от вуза, где акцент в образовании сделан на развитие IT-технологий.

В продолжение встречи Михаил Артёменков также рассказал о том, что в соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования в прошлом году был разработан проект программы развития университета на ближайшие 5 лет. Он предусматривает модернизацию образовательной и развитие научно-исследовательской деятельности вуза, а также совершенствование внеучебной сферы.

По мнению ректора СмолГУ, очень важно, чтобы программу не только рассмотрел учёный совет вуза, но и одобрила областная администрация.

Алексей Островский согласился с этой позицией, поручив своему заместителю Вите Хомутовой и руководителю профильного департамента Елене Талкиной изучить документ детально и при необходимости внести те или иные коррективы.

Расширяем границы

В ходе диалога глава региона поддержал и ещё одну важную инициативу своего собеседника. Смоленский вуз всё больше становится интернациональным. В настоящее время студентами СмолГУ являются представители таких стран, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан, Гвинея, Китай, и др. Кроме этого, увеличился и охват по регионам России: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В рамках интеграции российского и белорусского образования в СмолГУ также обучаются студенты из Республики Беларусь, на регулярной основе проходят совместные мероприятия.

«В планах – создать такие условия, при которых Смоленск может стать центром молодёжного взаимодействия между Россией и Белоруссией. В настоящее время СмолГУ уже заключил Соглашения о сотрудничестве со многими университетами Республики Беларусь. Прорабатывается возможность транслировать практику работы «Точки кипения», которая откроется на базе нашего вуза при вашей поддержке в белорусских университетах», - поделился Михаил Артёменков.

«Хорошее предложение, полностью его поддерживаю», - ответил губернатор.

В развитие темы Михаил Артёменков также добавил, что в нынешнем году студентами СмолГУ стали 200 граждан Узбекистана. Кроме этого, вуз принял 22 абитуриентов из Гаити. В связи с этим весьма актуально строительство нового общежития. И в этом вопросе вуз очень надеется на помощь администрации и лично губернатора.

«Можем ли мы рассчитывать на содействие региональных властей в решении этого вопроса? Например, путём включения вуза в федеральные адресные инвестиционные программы?» - спросил ректор губернатора.

«Безусловно, Михаил Николаевич, нахожу эту инициативу актуальной, отвечающей интересам абитуриентов и студентов СмолГУ. Необходимая поддержка будет оказана», - заверил собеседника Алексей Островский.