«Я всегда боюсь, что выйду на смену, а добровольцев не будет»

Смоленские медики благодарят автоволонтёров. Фото: smolensk.er.ru.

В среднем 20-30 человек в день – столько смолян посещал один медик в пиковые периоды коронавируса. Помимо колоссальной нагрузки на работников, столкнулись с еще одной проблемой – нехваткой транспорта, на котором врач мог бы добраться до пациента без промедлений. Тогда на помощь докторам пришли активисты.

Заведующая детской поликлиникой №5 Елена Платоненкова отметила, что впервые добровольцы из Волонтёрской роты Боевого Братства подключились к решению проблемы в конце ноября - стали на личных автомобилях доставлять педиатров к маленьким смолянам. Чуть позже их примеру последовали представители городской администрации.

«Благодаря активистам мы получили доступ к такому необходимому для нас транспорту. Ведь медицинские автомобили к нам поступают по графику – имеем две-три машины в смену. Конечно, этого не хватает. А добровольцы всегда готовы оперативно доставить наших докторов к детям. Высокая скорость реагирования – самое главное в этом деле. Мы очень благодарны волонтёрам, которые находят время для того, чтобы нам помочь», - поделилась заведующая поликлиникой.

Активисты работали вместе с врачами и в новогодние праздники. Педиатр Александр Емельянов рассказал, что 2 января в поликлинику поступило огромное количество вызовов – их отправились выполнять три врача. Но Александр Александрович (автоволонтёры привычно зовут его «Сан Саныч») на нагрузку никогда не жалуется, лишь на расстояние – ведь за врачом закреплены не только многоквартирные дома, но и частный сектор. Поэтому иногда дорога до юного пациента может занять час.

За время пандемии Екатерина Осипова, доброволец Волонтерского центра «Единой России» и Сан Саныч стали настоящей командой. И в слякоть, и в мороз вместе отправлялись к детям, чтобы помочь им побороть простуду, грипп, а иногда и коронавирус.

«Выезжаем часто, фактически ежедневно. Волонтёры действительно молодцы. Возможно, они даже сами не до конца осознают, насколько сильно нам помогают. Но вспоминая те условия, в которых мы работали до прихода автоволонтёров, понимаешь насколько всё изменилось. Добровольцы существенно облегчили нам работу», - поделился Александр Емельянов.

Сейчас в поликлинику поступает меньше вызовов, чем в конце 2020 года. Но потребность в транспорте остаётся. Утром каждого понедельника волонтёры привычно подъезжают к главному входу медучреждения.

«Я всегда боюсь того дня, когда выйду на смену, а волонтёров не будет», - признался педиатр.

Добровольцы помогают также врачам из детской поликлиники №6 - передают медработникам одноразовые маски и антисептики.

«От всей душу, от всех сотрудников – врачей, медсестер - благодарю волонтёров за помощь», - выразила признательность заведующая детской поликлиники №6 Елизавета Жуланова.

Напомним, во время второго Социальном онлайн-форуме «Единой России» секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что ключевыми направлениями работы активистов Волонтерских центров остаются автоволонтёрство, обеспечение медиков в «красных зонах» горячим питанием, доставка лекарств от коронавируса амбулаторным больным, а также дежурства в приемных покоях больниц и поликлиник.