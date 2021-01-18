Пресс-служба филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Школьники продолжили изучение правил электробезопасности - Смоленскэнерго. Фото: Пресс-служба филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».

В 2020 году специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» проводили работу по реализации программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах филиала, сообщает пресс-служба компании.

Особое внимание было уделено мероприятиям информационно-разъяснительного характера среди различных групп населения, в том числе детей.

Когда позволяла эпидемиологическая обстановка, было проведено 36 тематических занятий в учебных заведениях области, на которых побывали дети и подростки в возрасте от шести до шестнадцати лет из разных населенных пунктов Смоленской области. Такая профилактическая работа ведется на регулярной основе в рамках реализации программы энергокомпании по предотвращению случаев электротравматизма сторонних лиц. Мероприятия прошли во всех без исключения районах области с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности.

На занятиях школьники вспомнили правила электробезопасности и познакомились со значением установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, а также узнали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь пострадавшим от воздействия электрического тока. Энергетики напомнили учащимся о смертельной опасности электрического тока, рассказали о том, что нельзя забираться на опоры линий электропередачи и подниматься на деревья вблизи воздушных линий, о том, что разводить костры, рыбачить и устраивать пикники около электроустановок запрещено.

«Энергетики уделяют внимание информационно-разъяснительной работе и со взрослыми. В электронных и печатных СМИ Смоленской области в течение года размещаются памятки по электробезопасности для строительных, сельскохозяйственных и иных предприятий, по эксплуатации автономных источников питания, памятки для родителей и педагогов по детской электробезопасности, противопожарной безопасности, о правилах поведения в грозу. В аэроклубы области рассылается информация о безопасности полетов вблизи ЛЭП. Тематические памятки по безопасности вблизи энергообъектов были распространены в рыболовных магазинах, в школах, садоводческих товариществах. О правилах электробезопасности жители области также узнавали из радиопрограмм и телеэфиров.

В филиале на протяжении нескольких лет реализуется программа, включающая в себя целый комплекс организационных, технических и информационно-разъяснительных мероприятий. Эти меры позволяют снизить число несчастных случаев на энергообъектах», - подчеркнули представители филиала.

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