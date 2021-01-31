Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 января: «плюс» 182 заболевших

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией смолян увеличилось еще на 182 человека за последние сутки. Всего в регионе с начала пандемии 22 362 выявленных случая заболевания.

Число тех, кто победил Covid-19 и успешно выписался, сократилось в сравнении с предыдущими днями — всего 150 человек. По официальным данным на сегодняшний день 19 434 смолян переболели коронавирусом.

За минувшие сутки вирус унес жизни еще 5 жителей региона. Потери области менее чем за один год составили 458 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По сообщению регионального штаба по борьбе с вирусом Covid-19, сутки ранее в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 6784 человека, из них 5512 - в режиме самоизоляции, 1272 - в стационаре. Новые случаи заражения были выявлены в 18 районах области, большая доля пришлась на областной центр (+63), города Сафоново (+19) и Ярцево (+18).

Ранее мы рассказывали о том, что власти региона внесли новые поправки в Указ о повышенной готовности.