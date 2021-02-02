Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 февраля: 32 пункта вакцинации работает в регионе

За сутки коронавирус подтвердился у 179 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

За последние сутки в Смоленской области коронавирусом заболело ещё 172 человека, выздоровело 114. Четыре пациента скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

По данным на 2 февраля, за все время наблюдений в регионе выявлено 22 723 случая заболевания, с болезнью справились 19 669 смолян. 467 погибли.

Фото: Стопкоронавирус РФ.

В региональном Оперштабе сообщают, что в области открыто 32 пункта вакцинации от COVID-19. В них созданы все условия для хранения препарата «Спутник V». Пункты могут принять от 30 до 90 пациентов в день.

Ранее «КП» писала, что новые случаи COVID-19 обнаружили на 17 территориях в Смоленской области. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6800 человек, из них 5527 - в режиме самоизоляции, 1273 - в стационаре.

В то же время и.о. начальника регионального департамента по здравоохранению Сергей Герасимов рассказал о длительности сохранения иммунитета после перенесённого заболевания (подробнее).

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