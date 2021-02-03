Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 февраля: «плюс» 364 переболевших

За сутки в Смоленске "плюс" 364 переболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 летальных исхода зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки. Еще 180 человек получили положительные результаты теста на коронавирус. Общее количество заболевших выросло до 22903, погибших — 471.

В то же время продолжает расти количество переболевших COVID-19. «Плюс» 364 человека выздоровели за сутки, общее число экс-пациентов достигло 20033 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее на территории Смоленской области было зарегистрировано 22723 случая заболевания коронавирус, из которых 9047 — в областном стационаре, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности в регионе под медицинским наблюдением находятся 6746 человек, из которых 5479 — в режиме самоизоляции, 1267 — в стационаре.

Ранее мы писали, что новые случаи заболевания обнаружены на 17 территориях региона.