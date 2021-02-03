«Нужна помощь – мы сразу отправляемся в путь»

Активисты Центра помощи гражданам доставляют врачей к пациентам, помогают попавшим в трудную жизненную ситуацию людям. Фото: smolensk.er.ru.

В рядах Гагаринского штаба Волонтёрского центра «Единой России» много неравнодушной молодежи. Ребята оперативно выполняют просьбы людей, которые обращаются на партийную «горячую линию» - доставляют необходимые лекарства и продукты одиноким пенсионерам, а также больным коронавирусом гагаринцам.

В свободное от работы время в работу Центра включается и глава города Наталья Ченцова – тоже отправляется выполнять заявки местных жителей.

«Считаю, что неважно, кто принесёт лекарства больному человеку. К тому же никто не обращает внимание на то, кем ты являешься. Люди благодарят в первую очередь тебя – волонтёра», - рассказала она.

Не забывает глава Гагарина и о помощи медикам центральной районной больницы.

«У нас было очень мало терапевтов, которые принимали пациентов в больнице, поэтому все врачи были загружены. Я предложила им свою помощь – возить лекарства тем больным, которые не могли прийти на прием. Мы выполнили 16 заявок по району», - поделилась Наталья Ченцова.

Также она отметила, что местный горсовет выделил для больницы автомобили – это позволяет фельдшерам быстрее добираться до обратившихся в медучреждение людей.

Когда началась пандемия, в Починковском районе перестал ходить общественный транспорт. Врачи районной больницы нуждались в человеке, который смог бы доставлять льготные медикаменты пожилым людям. Узнав о проблеме, депутат-единоросс Сергей Давыдов сразу включился в работу на личной машине. В первое время он в одиночку отправлялся на выезды - их было много, часто одного адресата от другого отделяло большое расстояние. Но вскоре к доброму делу подключились и другие неравнодушные люди.

«В тот момент не ходили автобусы, было очень сложно добираться из одного конца района в другой. Поэтому бабушки, когда встречали нас у дверей, были очень благодарны. Не только за лекарства. Ведь люди нуждаются не только в медикаментах, но и в общении. Отдать пакет – дело пяти минут, но мы еще по полчаса беседовали с пенсионерами», - рассказал депутат Починковского района.

Сейчас врачи обращаются к автоволонтёрам Центра реже, чем в пиковые периоды коронавируса.

«Но как только возникает потребность – мы сразу же отправляемся в путь», - пояснил Сергей Давыдов.

Напомним, в конце января прошёл второй Социальный онлайн-форум «Единой России», во время которого секретарь Генсовета партии Андрей Турчак назвал автоволонтёрство одним из ключевых направлений работы активистов волонтёрских центров.

Штабы Смоленского Центра помощи гражданам действуют почти в каждом районе региона. Оставить заявку для активистов можно, позвонив по номерам: +7 (4812) 31-95-13 и 8-800-100-59-67.