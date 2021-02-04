Смоляне обратились к Сергею Неверову

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме провёл онлайн-приём по вопросам здравоохранения. Фото: smolensk.er.ru.

Обследования, таблетки и капельница на протяжении пяти лет. Жительнице Руднянского района врачи до сих пор не могут поставить точный диагноз. Боли в спине и ногах лишили Светлану работы. Она живёт одна, денег не хватает, к тому же в этом году снова необходимо сделать МРТ позвоночника. За помощью смолянка обратилась к Сергею Неверову.

«Мы организуем комплексное обследование в Смоленске, посмотрим результат. Со специалистами тогда переговорим дальнейшие действия, может быть необходима диагностика и лечение в Москве. Будем искать возможность вам помочь», - отметил депутат Госдумы.

Видеобеседа состоялась и с коллективом поликлиники №6 города Смоленска. В 2008 году учреждению дали разрешение на реконструкцию: появилась четырёхэтажная пристройка, которая до сих пор стоит недостроенной. Второе помещение поликлиники, на Дзержинского, находится в аварийном состоянии.

«Сергей Иванович, помогите нашему учреждению. Мы видим два варианта: или достроить постройку, или реконструировать аварийное здание», - рассказали медики.

«Обязательно обговорю этот вопрос с Губернатором. При этом очень важно найти решение, которое бы не мешало вашей работе, а смоляне могли бы получать качественные медицинские услуги», - отметил Сергей Неверов.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме провёл онлайн-приём по вопросам здравоохранения. Фото: smolensk.er.ru.

Сделать медпомощь доступнее попросили жители села Вязьма-Брянская. Учительница Валентина Кузнецова рассказала, что одного фельдшерско-акушерского пункта недостаточно для пятитысячного населения, большая часть которого - в пожилом возрасте.

«Обращаюсь к вам от имени всего поселения. Нам бы хотелось чтобы это была амбулатория, можно было пройти диагностику, физиотерапию, сдать анализы», - добавила жительница.

Сергей Неверов отметил, что необходимо рассмотреть на пригодность пустующее помещение в селе, которое принадлежит Министерству обороны.

«Я готов переговорить с Министерством обороны, чтобы здание передали муниципалитету. По поручению Президента регионам выделены достаточно серьезные федеральные средства на создание именно первичного медицинского звена», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия».

В свою очередь жительница поблагодарила Сергея Неверова за помощь в газификации домов в селе и решение дорожной проблемы.

Смолянка Елена Симонова пожаловалась, что ей приходится оплачивать земельный налог на льготный участок, который при этом не имеет никакой инфраструктуры. Сергей Неверов уже выступил в Госдуме с инициативой отменить штрафы за неиспользование такой земли.

«Я считаю, пока не будет инфраструктуры - дорог, света, газа - льготников необходимо освободить от уплаты налогов за участок, от штрафов, которые предусмотрены КоАП за неиспользование земли. Мы прорабатываем возможность внесения изменений поправок», - подытожил Неверов.