Светло и безопасноГимназия №4 - одно из ведущих учебных заведений Смоленска. Она дважды становилась победителем конкурса инновационных образовательных учреждений в рамках нацпроекта «Образование» и четырежды занимала первое место в городском конкурсе «Школа года». Сейчас здесь обучаются 1318 смолян. В учреждении есть бассейн и зимний сад. В 2016 г. за счёт средств, выделенных по поручению губернатора, в зимнем саду заменили кровлю.По словам директора Сергея Ермоловского, сегодня на базе Гимназии №4 реализуется пилотный проект «Умная школа». Он предусматривает использование электронных технологий при организации питания и контроля доступа в здание. Родители подключены к сервису смс-информирования и, таким образом, могут контролировать время нахождения своего ребёнка в школе.Как пояснил глава города Смоленска Андрей Борисов, работа в этом направлении активно ведётся и в других школах. Проект «Электронная школьная карта» работает в школе №40. В этом году проекты по автоматизации учебных процессов внедрят в школах №29, 32, 33 и 37.Алексей Островский в ходе визита ознакомился с результатами работ по замене системы освещения, которые проводились в прошлом году в гимназии в рамках реализации энергосервисного контракта.Напомним, что в 2020 г. энергосервисные контракты заключили в 8 школах Смоленска, где более 7800 светильников заменили на светодиодные. В этом году планируется провести подобные мероприятия ещё в 9 школах.- Реализация энергосервисных контрактов позволяет значительно повышать уровень освещённости помещений учебных организаций, что крайне важно для организации образовательного процесса, а также добиваться существенной экономии бюджетных средств, - отметил Алексей Островский.В Гимназии №4 заменили 704 светильника.- За прошедшие 3 месяца экономия составила около 100 тыс. руб., - пояснил Сергей Ермоловский.В настоящее время руководство гимназии модернизирует школьную столовую. Там внедрили систему безналичной оплаты питания. Сейчас стоит задача заменить мебель.- Мы были бы крайне признательны за помощь в решении этого вопроса, - отметил директор учреждения.Алексей Островский заверил: поддержка будет оказана. Он поручил изыскать необходимые средства из городского бюджета в случае необходимости: помочь с финансированием за счёт областного бюджета.Искусство требует средствТакже Алексей Островский ознакомился с работой детской школы искусств № 8 имени Д.С. Русишвили. Она размещается в четырёх зданиях. В школе занимается более 600 детей.Художественное отделение расположено на первом этаже здания по улице Багратиона. Ранее помещения находились в неудовлетворительном состоянии. В ходе одной из рабочих поездок по Смоленску в начале прошлого года губернатор посетил школу искусств и поручил сделать необходимый ремонт. По указанию главы региона реконструкцию провели летом 2020 г.Директор детской школы искусств №8 Галина Пономарёва от имени сотрудников школы, воспитанников и их родителей поблагодарила гостя за оказанную помощь. Пользуясь случаем, она обратилась к губернатору за содействием в решении ещё одного важного вопроса.Дело в том, что художественно-эстетическое отделение школы ранее располагалось на базе Смоленского государственного института искусств. Однако в ближайшее время его переведут в другое помещение по ул. Шевченко, которое нуждается в ремонте.- Я неоднократно повторял, что условия, в которых юные смоляне получают образование, в том числе дополнительное, должны быть максимально комфортными, соответствовать всем современным требованиям и стандартам. Обязательно поддержу вашу просьбу, - отреагировал Алексей Островский.Средства на ремонт выделят либо из бюджета Смоленска, либо при необходимости из областного. Вопрос обещают «закрыть» в течение календарного года.