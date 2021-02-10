Тема коронавирусной инфекции не сходит с повестки дня. Говорили о ней на прошлой неделе и в администрации региона, где под председательством губернатора Алексея Островского прошло рабочее совещание, посвящённое актуальным вопросам региональной системы здравоохранения.Помимо профильных чиновников и директора территориального ФОМС Смоленской области Ларисы Волынец в обсуждении приняли участие советник главы региона по вопросам здравоохранения Евгений Каманин, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Валентина Ануфриенкова, председатель региональной «Врачебной палаты», вице-президент Совета «Национальной Медицинской Палаты» Наталья Аксёнова, председатель регионального отделения «Союз педиатров РФ» Людмила Козлова и ректор СГМУ Роман Козлов.В условиях пандемии сохраняются определённые проблемы, которые волнуют и граждан, и медицинскую общественность региона. Одна из них - обеспечение смолян льготными лекарствами. Как напомнил Алексей Островский, это направление относится к числу наиболее приоритетных в деятельности профильного департамента и администрации региона в целом.И.о. начальника департамента по здравоохранению Сергей Герасимов признал, что отсрочки рецептов по федеральной и по региональной льготе есть, но они носят единичный характер. Однако такой ответ губернатора не удовлетворил.- Для меня не играет никакой роли - единичные это случаи или массовые, - отреагировал глава региона. - Они имеют место, и данный факт нужно признать. Тогда как нам принципиально важно не потерять ни одну человеческую жизнь по причине того, что льготники не могут приобрести в аптеках требуемые лекарственные препараты. Смоляне мне регулярно пишут в соцсетях, что не могут купить те или иные лекарства, например, инсулин. А вы мне говорите, что такой проблемы нет. Если бы её не было, не было бы ни одного обращения ко мне на эту тему.Напомним, что в регионе работает телефон «горячей линии» по льготному лекарственному обеспечению (4812) 38-72-57. Позвонив по нему, смоляне могут узнать о наличии льготных лекарств в аптеках.Продолжает оставаться актуальной и тема обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ): масками, медицинскими перчатками, шапочками, бахилами - сотрудников региональных учреждений здравоохранения. В прошлом году их централизованно закупил профильный департамент за счёт средств федерального бюджета.К сожалению, в этом году федерального финансирования не предусмотрено, а пока не определён порядок закупки СИЗов, руководители подведомственных департаменту учреждений здравоохранения должны самостоятельно, за счёт средств ОМС, обеспечивать свои коллективы СИЗами.Отвечая на вопрос губернатора, почему сложилась такая ситуация, вице-губернатор Полина Хомайко пояснила, что департамент готов, как и в прошлом году, возобновить централизованную закупку масок, перчаток и прочих СИЗов. Но далеко не все руководители подведомственных учреждений здравоохранения согласны с таким подходом. А самостоятельность в этом вопросе не всегда идёт на пользу. Кто-то пытается закупать медицинские перчатки по цене 45 руб., тогда как это можно сделать за 27 руб.Комментируя прозвучавшую информацию, Алексей Островский попросил и далее координировать эту работу, обеспечив централизованную закупку СИЗов через регионального оператора - Смоленский областной медицинский центр.- При отсутствии федерального финансирования на эти цели будем решать данный вопрос за счёт средств регионального бюджета. Здоровье наших медиков, которые, подвергая себя и своих близких ежедневному риску, противостоят пандемии, спасая тысячи жизней, выхаживая пациентов, для нас превыше всего. Значит, будем изыскивать средства, несмотря на крайне напряжённый региональный бюджет, - отметил губернатор.Говорили участники совещания и о выплатах медикам, оказывающим помощь больным COVID-19. По итогам обсуждения губернатор дал указание провести выборочные проверки учреждений здравоохранения, которые далеко не всегда своевременно и в полном объёме предоставляют требуемую информацию в ФОМС, что вызывает определённую напряжённость в коллективах.В ближайшее время глава региона намерен провести селекторное совещание с участием глав муниципалитетов, главврачей ЦРБ и иных учреждений здравоохранения в районах с тем, чтобы обсудить проблемные вопросы и выслушать позицию медиков на местах.