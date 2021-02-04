Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 февраля: ещё 259 человек выздоровели. Фото: из архива "КП".

В Смоленской области продолжает расти количество заболевших - за последние сутки число людей с COVID -19 увеличилось на 177. А всего, с начала пандемии, вирус был обнаружен у 23 080 смолян.

Число выздоровевших жителей региона тоже растёт. Ещё 259 человек переболели коронавирусом. Как сообщает столичный Оперативный штаб, с начала пандемии выздоровели 20 292 заболевших.

За минувшие сутки болезнь забрала жизни 7 смолян. Теперь число умерших от коронавируса в области составляет 478 человек.

Фото: Стопкоронавирус. рф

Ранее мы сообщали, что 32 пункта вакцинации работает в регионе.