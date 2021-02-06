Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 февраля: 175 новых случаев заражения

За сутки в Смоленской области зафиксировано 175 новых случаев заражения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Смоленской области зафиксировано 175 новых случаев заражения. 210 пациентов справились с болезнью, а количество летальных исходов достигло 4 человек. Таким образом, общее число заражений в регионе выросло до 23 432, выздоровевших — 20 731, а 488 человека погибли, сообщает столичный Оперштаб.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее сообщалось, что новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 15 территориях Смоленской области. Лидируют Смоленск (+102), Сафоново (+18), Гагарин (+13) и Рославль (+12).

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6383 человека, из них 5253 — в режиме самоизоляции, 1130 — в стационаре.

Ранее мы писали о том, что Губернатор Смоленской области сделал прививку от COVID-19.