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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 февраля: число вакцинированных жителей региона растет

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 5 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 февраля: число вакцинированных жителей региона растет. Фото: из архива "КП".

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 февраля: число вакцинированных жителей региона растет. Фото: из архива "КП".

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. За прошедшие сутки диагноз официально подтвержден у 177 жителей региона. Всего с начала пандемии 23 257 смолян заразились Covid-19.

Число выздоровевших жителей региона тоже растет. Еще 229 человек переболел коронавирусом и успешно выписался. С весны 2021 года 20 521 жителей области смогли поправиться.

Как сообщает столичный Оперативный штаб, за минувшие сутки инфекция унесла жизни 6 смолян, тем самым увеличив общее число погибших до 484.

Фото: Стопкоронавирус. РФ

Фото: Стопкоронавирус. РФ

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