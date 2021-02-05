Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 февраля: число вакцинированных жителей региона растет. Фото: из архива "КП".

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области продолжает расти. За прошедшие сутки диагноз официально подтвержден у 177 жителей региона. Всего с начала пандемии 23 257 смолян заразились Covid-19.

Число выздоровевших жителей региона тоже растет. Еще 229 человек переболел коронавирусом и успешно выписался. С весны 2021 года 20 521 жителей области смогли поправиться.

Как сообщает столичный Оперативный штаб, за минувшие сутки инфекция унесла жизни 6 смолян, тем самым увеличив общее число погибших до 484.