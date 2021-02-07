Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 февраля: число летальных исходов близится к 500

За минувшие сутки в Смоленской области "плюс" 169 случаев заражения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области увеличилось на 169 человек. Выздоровели 154 пациента, а число летальных исходов достигло 3 случаев за минувшие сутки. Таким образом, с марта прошлого года всего 23 601 смолян заразились коронавирусом, 20 885 выздоровели, а 491 погибли, сообщает столичный Оперштаб.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее новые случаи заражения были выявлены в 9 территориях региона. Среди них Смоленск (+121), Рославль (+16) и Сафоново (+10), сообщает региональный Оперштаб.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6266 человек, из них 5158 — в самоизоляции, еще 1108 — в стационаре.

Ранее мы писали о том, что в Смоленске 18 человек привлекли за нарушение масочного режима.