Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 8 февраля: «плюс» 165 заболевших. Фото: из архива "КП".

Число заболевших коронавирусом в Смоленской области увеличилось на 165 человек. Выздоровели 121 пациент, а количество смертей от инфекции составило 6 за минувшие сутки. Как сообщает столичный Оперативный штаб, с весны прошлого года 23766 смолян заболели коронавирусом, 21006 из них выздоровели, а 497 погибли.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

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