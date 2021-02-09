В Смоленской области продолжает расти количество заболевших - за последние сутки число людей с COVID -19 увеличилось на 160. А всего, с начала пандемии, вирус был обнаружен у 23 926 смолян.Число выздоровевших жителей региона тоже растёт. Ещё 274 человека перенесли заболевание. Как сообщает столичный Оперативный штаб, с начала пандемии выздоровели 21 280 жителей региона.За минувшие сутки болезнь забрала жизни еще двух смолян. Теперь число умерших от коронавируса в области составляет 499 человек.Ранее мы сообщали, что COVID-19 найден в 12 населенных пунктах Смоленской области. Наибольшее число заражений в Смоленске, а в Ельне, Дорогобуже, Велиже и Починке зафиксировано меньше всего случаев.