Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 февраля: число погибших перевалило за 500

Число погибших от коронавируса в Смоленске перевалило за 500. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Смоленской области зафиксировано 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 261 человек смог побороть COVID-19 и успешно выписаться, еще 4 человека погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, с марта прошлого года в Смоленской области зафиксировано 24 085 случаев заражения, 21 541 человек выздоровели, 503 — погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего COVID-19 был обнаружен у жителей 15-ти территорий региона, среди которых лидирующую позицию, как и прежде, занимает Смоленск (+113). В Смоленском районе было обнаружено 17 новых случаев заражения, в Демидове — еще 9. На остальные территории пришлось менее 5 новых случаев заражения.

Ранее мы писали о том, что 6580 новых доз вакцины «Спутник V» поступит в Смоленскую область.