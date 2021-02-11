Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 февраля: медучреждения возвращаются к основной работе. Фото: из архива "КП".

За прошедшие сутки на Смоленщине зафиксировано 157 новых случаев заражения, 166 пациентов справились с болезнью, а количество летальных исходов выросло до 7. Таким образом, общее число заражений в регионе достигло 24 242, выздоровевших при этом 21 707, а 510 человек погиб, сообщает столичный Оперштаб.

На протяжении последних семи дней в регионе отмечается тенденция к снижению числа заболевших. Так, ещё одно медучреждение, ранее перепрофилированое под COVID-центр, возвращается к прежней работе - уже весной Кировский роддом откроет свои двери.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области коронавирус выявлен на 16 территориях.