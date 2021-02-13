Коронавирус в Смоленской области 13 февраля, последние новости: "Спутник V" одобрен в 26 странах

Созданный российскими учеными препарат «Спутник V» одобрен уже 26 странами по всему миру. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Смоленской области зафиксировано еще 154 положительных тестов на COVID-19. 158 человек присоединились к числу выздоровевших, а 5 — погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе 24 554 заболевших, 22 144 выздоровевших и 519 летальных исходов.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также стало известно, что созданный российскими учеными препарат «Спутник V» одобрен уже 26 странами по всему миру. Сейчас он активно используется для вакцинации граждан на территории Смоленской области.

Ранее мы писали о том, что новые случаи COVID-19 обнаружили на 12 территориях в Смоленской области.