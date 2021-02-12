Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 февраля: “Красный крест” готовится к открытию. Фото: из архива "КП".

Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области увеличилось на 158 человек. При этом выздоровели 279 пациентов, а число летальных исходов достигло 4 случаев за минувшие сутки. Таким образом, с марта прошлого года всего 24 400 смолян заразились коронавирусом, 21 986 выздоровели, а 514 погибли, сообщает столичный Оперштаб.

Напомним, в регионе наметилась тенденция к снижению числа новых заболевших. Вслед за областным госпиталем для ветеранов и роддомом свои двери откроет терапевтический корпус больницы «Красный крест».

Ранее «КП» сообщала, что COVID-19 найден на 12 территориях.