Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 февраля: «плюс» 5 летальных исходов

За последние сутки в Смоленской области обнаружили 155 новых случаев заражения. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки в Смоленской области выявили 155 новых случаев заражения коронавирусных инфекцией. Число выздоровевших в сравнении с предыдущим днем сократилось — выписались всего 94 жителей региона. Летальных исходов зафиксировано 5, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 24 709 человек, 22 238 выздоровели, 524 человека погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее по сообщению регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом в Смоленской области под медицинским наблюдением находились 6048 человек, из которых 5058 — в режиме самоизоляции, 990 — в стационаре.

Также стало известно, что большинство новых случаев заражения COVID-19 пришлось на Смоленск(+115) и Смоленский район (+17). Еще на 10-ти территориях региона было выявлено меньше 4 новых случаев в каждом.

Ранее мы писали о том, что новые случаи коронавируса обнаружили на 12 территориях Смоленской области.