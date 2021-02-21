Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 февраля: почти 200 человек выписались за сутки

Почти 200 человек выздоровели от коронавируса за минувшие сутки в Смоленской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшие сутки в Смоленской области зафиксирован 101 положительный тест на коронавирус. К числу выздоровевших присоединились еще 197 человек. Летальных случаев — 8, сообщил столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 25 620 человек, выздоровели 23 281, погибли 576.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 20 февраля в регионе 6231 человек находятся под медицинским наблюдением. Из них 5338 — в режиме самоизоляции, 893 — в стационаре, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Новые случаи заражения были обнаружены на 16 территориях Смоленской области. Лидирующие позиции по числу заболевших заняли Смоленск (+20), Сафоново (+17), Починок (+11), Холм-Жирковский (+11).

Ранее мы писали о том, что в Смоленской области провели 334 632 тестов на COVID-19.