Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 22 февраля: количество летальных исходов растет

За минувшие сутки в регионе 9 человек погибли от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки коронавирус унес жизни 9 смолян. 92 новых случаев заражения обнаружено, а 126 человек присоединились к числу победивших COVID-19, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Всего с марта прошлого года в регионе 585 погибших, 25 712 случаев заражения, 23 407 выздоровевших.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее по информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом в Смоленской области было зарегистрировано 25 620 случаев заражения, из них 10 509 — в областном центре. В общей сложности в региона под медицинским наблюдением находятся 6209 человек, из которых 5334 — в режиме самоизоляции, 875 — в стационаре.

COVID-19 был обнаружен на 12 территориях Смоленской области: Смоленск (+23), Сафоново (+21), Гагарин (+18), Починок (+15), Вязьма (+6), Ельня (+6), Холм-Жирковский (+4), Ярцево (+3), Смоленский район (+2), Духовщина, Рудня, Монастырщина — по 1 новому случаю заражения.

Ранее мы писали о том, что новые изменения в Указ о повышенной готовности внесены в Смоленской области.