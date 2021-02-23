На Смоленщине прошла масштабная акция по уборке памятных мест. Фото: smolensk.er.ru.

Смоленская область до сих пор справляется с последствиями обильных снегопадов. В районах из снежного плена спасают не только дороги и социальные учреждения, но и мемориалы. В преддверии важного для нашей страны праздника – Дня защитника Отечества - региональное отделение «Единой России» запустило масштабную акцию – Доброхоты-2021. Местные отделения партии и волонтеры выходят на уборку, чтобы расчистить от снега памятники героям Великой Отечественной войны.

Совсем скоро сюда придут жители районов, чтобы почтить память павших за мир.

«Мы стараемся расчистить не только памятники, которые находятся на центральных улицах, но и монументы, расположенные в небольших селах и деревнях. В День защитника Отечества многие придут возложить цветы, сугробы не должны стать препятствием», - рассказал руководитель регионального исполкома партии Артем Малащенков.

В Ершичском районе, селе Ворга, к расчистке территории подключили и спецтехнику. Обелиск находится на памятном месте. Именно здесь была сформирована 5-я Воргинская партизанская бригада имени Сергея Лазо.

В Сафонове к акции подключился депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков. Совместно с местными молодогвардейцами и волонтерами он расчистил дорогу к памятнику Воину-освободителю. Монумент появился здесь благодаря проекту «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается..».

«Из-за большого количества осадков памятники утопают в снегу. Нужно сначала привести в порядок монументы, чтобы все мы смогли возложить к ним цветы 23 февраля», - уверен депутат облдумы.

В Демидовском районе к уборке подключились школьники. Общими усилиями привели в порядок пять воинских захоронений.

«Для всех жителей деревни Бакланово обелиск землякам, погибшим в годы войны - место памяти. Уходят из жизни ветераны, все меньше людей остается в деревне. Считаю своим долгом поддерживать память о наших дедах и отцах. Убрать снег зимой, посадить цветы весной – это не так трудно сделать каждому!» - отметила местная жительница, член партии Галина Козлова.

В Дорогобуже в уборке снега участвовал глава района, и.о. секретаря местного отделения партии Константин Серенков и депутат областной Думы Игорь Гулицкий.

Акция проходит в каждом районе Смоленской области. В День защитника Отечества, 23 февраля, единороссы совместно с «Волонтерами Победы» организуют Всероссийскую акцию «Защитим память героев». Сотни тысяч гвоздик в этот день станут символом памяти и уважения к ветеранам и тем, кто не вернулся с самой страшной войны в истории человечества.