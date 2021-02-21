В Сафонове отметили День поисковика. Фото: smolensk.er.ru.

В Сафоновском районе прошли мероприятия, посвященные Дню cмоленского поисковика. В праздновании принял участие секретарь регионального отделения «Единой России», командир поискового отряда «Славяне» Игорь Ляхов, депутат регионального парламента Александр Станьков.

В этот день в Сафонове собрались представители нескольких поисковых отрядов. Игорь Ляхов напомнил, что пять лет назад возникла идея определить значимый день для поисковиков Смоленщины. После обсуждения этой датой стал день почитания чудотворной иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», которую поисковики считают своей покровительницей.

В Сафонове отметили День поисковика. Фото: smolensk.er.ru.

«Мы решили, что 18 февраля как раз в преддверии Дня защитника Отечества и нужно учредить этот праздник. На Сафоновской земле действует четыре отряда: «Серп и молот», «Боевое братство», «Родина» и «Мемориал». Они состоят из опытных командиров и бойцов, а возглавляют их ребята, которые начинали движение. И важно то, что в Вахтах Памяти ежегодно принимает участие большое количество детей. В первую очередь, это дети поисковиков. Они под присмотром наставников выезжают в поля и работают. Естественно, прежде они изучают боевую обстановку, которая была 75 лет назад на этой местности, а также архивные материалы, карты. Многое для себя открывают. И совершенно меняется их впечатление, они совсем по-другому смотрят на войну, не такую развлекательную, как иногда показывают в фильмах, а именно на ту страшную и кровопролитную, в которой участвовали наши предки, защитившие страну и даровавшие нам мирное время. Годы проходят, стирая память, уходят живые свидетели, и нужна молодежь, которая своими руками и от более старших товарищей получит бесценную информацию о подвиге наших солдат», - подчеркнул Игорь Ляхов.

В связи с пандемией большинство полевых экспедиций в 2020 году были малочисленными и непродолжительными, однако как обычно результативными. Лишь в августе было разрешено создавать небольшие лагеря до 70 человек, и одну из Вахт Памяти сразу провели на Сафоновской земле. Основное место поиска было сосредоточено в районе деревни Рыбки, где в июле-августе 1943 года в рамках наступательной операции «Суворов» советские войска прорывали немецкую оборону, имея задачу выйти к трассе Москва-Минск. Неся большие потери, наши воины с трудом продвигались вперед, ломая оборонительные позиции противника.

О результатах четырехдневного поиска рассказал боец «Боевое братство» Александр Репешко: «Поля и высоты в районе деревни Рыбки были местом ожесточенных боев. В конце августа мы работали на Старосельском поле, в районе урочища Старые Рыбки, где и прежде поднимали останки не одного десятка воинов. На краю уже не существующей деревни зацепили щупами край траншеи. Стали раскапывать и нашли останки 8 человек. Один, судя по сохранившимся лычкам, был ефрейтор-артиллерист. На дне траншеи было много железа: пулеметные диски, гильзы, но, к сожалению, так как это был 43-й год, предметов, несущих информацию, не нашли. Солдаты останутся безымянными. Предполагаем, что погибли они в самом начале наступления, примерно 8 августа».

За прошедший сезон только два отряда – «Боевое братство» и «Мемориал» – подняли останки порядка 160 бойцов Красной Армии. А всего с апреля по сентябрь поисковому движению удалось обнаружить на полях ожесточенных сражений в разных районах Смоленской области останки 1 621 бойца. Захоронения погибших в 1941-1943 годах воинов прошли в 13-ти муниципальных образованиях. Они обрели покой на Полях Памяти, которых в настоящий момент уже 27 по всей области.

С помощью изучения архивных документов, исследований, найденных солдатских медальонов, наград, именных личных вещей и предметов поисковики установили имена 299 воинов. Пятнадцать павших защитников Отечества увезли домой. По словам поисковиков, узнать имя солдата – это успех, и огромное счастье, если в дальнейшем удается найти его родственников и передать героя на малую родину. «Если суждено солдату быть известным, то судьба дает возможность найти родственников, - говорят поисковики. - Хотя зачастую это очень сложно, так как многие погибли при оккупации, а после войны могли сменить фамилию и прописку».

Исследование разных уголков Смоленщины, где огненным смерчем прошла война, продолжается более 30-ти лет. За это время обнаружены останки более 52 тысяч воинов, восстановлено 5 тысяч имён.

В Сафонове отметили День поисковика. Фото: smolensk.er.ru.

Смоленская область занимает лидирующие позиции в поисковом движении России, уже 76 региональных отрядов занимаются этим очень важным и нужным делом, которое помогает сберечь и защитить историю. «Я всем бойцам желаю поискового счастья и чтобы в этом году пандемия не помешала нам с братьями белорусами провести первую экспедицию. Я желаю, чтобы мы еще много нашли солдат. Искренне надеюсь, что с каждым годом число желающих внести свой посильный вклад в увековечение памяти павших бойцов будет неуклонно расти, прежде всего, со стороны молодежи, которые помнят своих героических прадедов, подаривших мир и свободу последующим поколениям», - подчеркнул Игорь Ляхов.

В 2020 году в поисковую деятельность включились представители регионального следственного комитета, в котором был сформирован ведомственный отряд «Следопыт». Впервые прошел учебный областной слет поисковиков-студентов. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов передал в распоряжение поисковому объединению Смоленщины микроавтобус. В рамках направления «Доброхоты» приведены в порядок более 70-ти мест памяти и скорби. Несмотря на известные ограничения, проведены акции «Судьба солдата» и «Дорога домой», встречи со школьниками, выставки и конкурсы. Бойцы отряда «Мемориал» практически закончили строительство часовни на одной из высот на рыбковской земле. Бойцы отряда поддержали идею своего командира Игоря Турышева таким образом увековечить память павших воинов.

У Сафоновских отрядов общее поисковое дело и свои отличительные черты, говорилось на Дне поисковика. Например, в отряде «Боевое братство» трудятся участники боевых действий, которые занимаются воспитанием молодежи, военным делом, готовят юношей к службе в войсках специального назначения. Отряд «Серп и молот» издает книги об истории Смоленщины в годы Великой Отечественной войны. Отряд «Мемориал» занимается трудными подростками и увековечиванием памяти, устанавливая поклонные кресты, памятники и обелиски. А отряд «Родина» успешно возглавляет женщина Лариса Тюренкова.

В фойе Сафоновского Дома культуры гости праздника познакомились с экспонатами музея поискового отряда «Боевое братство», собранные за годы его деятельности. Стоит отметить, что в музее регулярно проходят выставки, встречи с молодежью, при этом все экспонаты можно подержать в руках, ощутить тяжесть оружия, прикоснуться к истории.

День Смоленского поисковика стал долгожданным днем встречи и общения бойцов и командиров поисковых отрядов. Они уже поработали в архивах и наметили фронт работ, чтобы с приходом весны продолжить свою многотрудную деятельность. Поиск объединяет людей разных поколений, проживающих в разных регионах нашей страны и за рубежом, всех, кому дорога связь поколений, общая память и традиции.

Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному огню в сквере Памяти защитников Отечества.