Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 февраля: семь человек погибли за сутки

Еще 89 положительных случаев COVID-19 зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, семь человек погибли. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Еще 89 положительных случаев COVID-19 зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, семь человек погибли. В то же время 112 смогли справиться с болезнью.

По состоянию на 23 февраля на территории Смоленской области зарегистрировано 25801 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них более 10,5 тысяч - в областном центре.

Количество выздоровевших смолян на текущий момент составляет более 23 тысяч человек. Также на территории региона зафиксирован 592 случай с летальным исходом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6202 человека, из них 5334 - в режиме самоизоляции, 868 - в стационаре.

Кроме того, с весны 2020 года в регионе проведено более 338 тестов на COVID-19. Сегодня сдать анализ можно в семи учреждениях.

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