Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 15 февраля: новые заболевшие, смягчение ограничений. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки в Смоленской области зафиксирован еще 151 случай COVID-19. При этом 56 человек выздоровили, а 4 — погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 24 860 заболевших, 22 294 выздоровели и 528 погибли.

Между тем, в регионе продолжается вакцинация начеления от коррнавируса. Напомним, записаться на прививку модно через портал Госусоуг.

Отметим, российский «Спутник V» вошёл в тройку мировых вакцин. Препарат одобрили в Европе, странах Азии, Северной Америке и в других государствах.