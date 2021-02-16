Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 февраля: число заболевших перешагнуло за 25 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Смоленской области перешагнуло за 25 тысяч. Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Смоленской области обнаружено 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За то же время 120 человек выздоровели, 7 погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с марта прошлого года в регионе зафиксировано 25 007 положительных тестов на COVID-19, 22 414 человек успешно выписались, а 535 погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее по информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом в Смоленской области 6059 человек находились под медицинским наблюдением. Из них 5065 - в режиме самоизоляции, 994 - в стационаре. Новые случаи заражения были обнаружены на 19 территориях региона, лидирующую позицию по прежнему занимает областной центр (+72).

Также стало известно, что главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан рекомендует сделать прививку даже тем гражданам, кто уже переболел коронавирусом. Об этом сообщил региональный Оперштаб со ссылкой на ТАСС.

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