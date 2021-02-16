Специалисты Смоленскэнерго рассказали о присоединении потребителей к сетям

Специалисты филиала Россети Центр Смоленскэнерго в течение 2020 года выполнили 2231 технологическое присоединение к сетям филиала. Суммарная мощность новых абонентов составила 60,07 МВт.Подавляющее большинство технологических присоединений (1908 договоров) - это присоединения потребителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льготные категории заявителей). Собственные капитальные вложения филиала на выполнение заявок от льготной категории составили 212,867 млн рублей. Это 20% освоенных средств, предусмотренных на обновление и развитие электросетевого хозяйства всего региона в рамках инвестиционной программы предприятия 2020 года. Вне зависимости от объемов необходимых работ в сетях плата за технологическое присоединение для заявителей льготной категории составляет 550 рублей.Особое внимание энергетики всегда уделяют техприсоединению социально-значимых объектов. В ушедшем году среди крупных присоединенных объектов данной категории можно отметить присоединение электрооборудования и освещения производственной базы по ул. Индустриальной г. Смоленска (мощность 4,7 МВт); присоединение электрооборудования и освещения промышленной базы (карьера) в Угранском районе (2 МВт); присоединение электрооборудования и освещения профилактория в Сафоновском районе (1,2 МВт); технологическое присоединение торгового центра «Леруа Мерлен» (1 МВт). Среди объектов здравоохранения стоит отметить электрификацию медицинского центра на базе быстровозводимых конструкций в г. Смоленске по ул. Кутузова (846 кВт) и 30 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах Смоленской области. Кроме того, к сетям филиала были присоединены котельные в Смоленске, Сычевке, Сафонове, Рудне, с.п. Михайловском Дорогобужского района.Среди присоединенных объектов агропромышленного комплекса самым крупным в ушедшем году стал молокозавод в пгт Хиславичи мощностью 318 кВт.Кроме того, в 2020 году филиал обеспечил техприсоединение к электрическим сетям многоквартирных жилых домов общей мощностью 1219,2 кВт. Электроэнергия была подана в новые постройки г. Смоленска, г. Гагарина и Смоленского района.Лидерами по количеству заявителей, желающих подключиться к сетям филиала, в 2020 году стали Вяземский, Гагаринский, Сафоновский, Рославльский, Смоленский районы области, а также г. Смоленск.Доступность технологического присоединения является одним из ключевых факторов развития бизнеса в регионе, в конечном итоге определяющим инвестиционную привлекательность Смоленской области.Напоминаем, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки прием заявок на технологическое присоединение продолжается в дистанционном режиме, посредством интерактивных сервисов. Заявки на оказание данных услуг можно подать через Единый портал электросетевых услуг Россети «Портал-тп.рф». Консультации по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре Россети Центр по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).Реклама. 0+