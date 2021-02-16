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Общество

Специалисты Смоленскэнерго рассказали о присоединении потребителей к сетям

В 2020 году специалисты Смоленскэнерго исполнили больше 2,2 тысячи технологических присоединений потребителей к сетям электроснабжения