Музыкальный стиль артистов и коллективов не имеет значения, ключевыми критериями при отборе станут возможность живого исполнения, нетривиальность и актуальность музыкального материала. Артисты, которые пройдут отбор, получат возможность рассказать о себе широкой аудитории. МТС в рамках проекта отвечает за съемку и продвижение видеороликов с презентацией артистов.Подать заявку на участие можно заполнив анкету на сайте, в которой нужно рассказать о себе и прислать ссылки на видеозаписи своих выступлений.Проект должен стать основой для развития партнерских отношений с артистами в части организации их билетных концертов и участия в музыкальных фестивалях как на базе самой Студии, так и в других музыкальных проектах МТС.СправкаСтудия МТС Live была запущена в декабре 2020 года как новый проект МТС по работе с актуальными и быстрорастущими нишевыми артистами. Формат проекта - серия студийных выступлений с живым исполнением материала и коротким интервью. С момента запуска проекта вышло уже 4 ролика с группами «Буерак», Mirele, ssshhhiiittt! и «Источник», суммарно собравших более 500 000 просмотров. Посмотреть выпуски можно на YouTube-канале МТС Live.