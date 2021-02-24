Едем в лагерь!

В лагерях смогут отдохнуть около 6,8 тыс. ребят. Фото: администрация Смоленской области.

И задаются вопросом: возможен ли отдых в смоленских детских лагерях, которые до пандемии не знали отбоя от желающих провести здесь неделю-другую?

Говорили о детском отдыхе на минувшей неделе и в администрации региона. Здесь при участии губернатора Алексея Островского прошло совещание, посвящённое предварительным планам по организации летней оздоровительной кампании, исходя из текущей эпидситуции и требований Роспотребнадзора.

Об итогах обсуждения этого важного вопроса Алексей Островский рассказал на своей странице в соцсетях. По его словам, в этом году на детский отдых из областного бюджета выделили более 158 млн рублей.

За счёт этих средств планируется оздоровить около 6,8 тысячи ребят. Главное требование к организации детского отдыха - неукоснительное соблюдение всех мер безопасности. А это значит, что речь идёт о 50%-ной заполняемости лагерей и баз отдыха, а также запрете на проведение массовых мероприятий.

И задаются вопросом: возможен ли отдых в смоленских детских лагерях, которые до пандемии не знали отбоя от желающих провести здесь неделю-другую?

Говорили о детском отдыхе на минувшей неделе и в администрации региона. Здесь при участии губернатора Алексея Островского прошло совещание, посвящённое предварительным планам по организации летней оздоровительной кампании, исходя из текущей эпидситуции и требований Роспотребнадзора.

Об итогах обсуждения этого важного вопроса Алексей Островский рассказал на своей странице в соцсетях. По его словам, в этом году на детский отдых из областного бюджета выделили более 158 млн рублей.

За счёт этих средств планируется оздоровить около 6,8 тысячи ребят. Главное требование к организации детского отдыха - неукоснительное соблюдение всех мер безопасности. А это значит, что речь идёт о 50%-ной заполняемости лагерей и баз отдыха, а также запрете на проведение массовых мероприятий.

- Во время весенних каникул отдых и оздоровление на территории региона смогут пройти около 1,1 тысячи смоленских детей, в летний период - 5,5 тысячи ребят. Ещё раз хочу подчеркнуть, что это предварительные планы, которые напрямую зависят от дальнейшего развития ситуации с COVID-19. А значит, во многом и от нас с вами, - уточнил глава региона.

Отметим, что ряд таких учреждений уже начал оздоровительную кампанию для юных смолян. Начиная с 5 января, организованы двухнедельные «детские» заезды в социально-оздоровительный центр «Голоевка» в Рославльском районе. Всего в течение года здесь отдохнут более 860 детей.

- Во время весенних каникул отдых и оздоровление на территории региона смогут пройти около 1,1 тысячи смоленских детей, в летний период - 5,5 тысячи ребят. Ещё раз хочу подчеркнуть, что это предварительные планы, которые напрямую зависят от дальнейшего развития ситуации с COVID-19. А значит, во многом и от нас с вами, - уточнил глава региона.

Отметим, что ряд таких учреждений уже начал оздоровительную кампанию для юных смолян. Начиная с 5 января, организованы двухнедельные «детские» заезды в социально-оздоровительный центр «Голоевка» в Рославльском районе. Всего в течение года здесь отдохнут более 860 детей.