Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 февраля: смоляне могут поучаствовать в испытаниях новой вакцины. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки в Смоленской области зафиксировали еще 143 случая COVID-19. При этом 102 человека выздоровели, а 8 — погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с весны 2020 года в регионе выявили 25 150 заболевших, 22 516 выздоровели и 543 погибли.

Также стало известно, что смоляне смогут принять участие в клинических исследованиях новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Испытания пройдут не только в Смоленске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Калининграде, рассказали в региональном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленской области COVID-19 выявлен в 16 районах.