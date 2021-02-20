Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 февраля: девять человек погибли за сутки

Девять человек погибли за сутки в Смоленской области. Фото: Светлана Маковеева.

113 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области за последние сутки, 9 человек погибли. В то же время 185 пациентов смогли справиться с болезнью.

Общее число заболевших за все время наблюдений – с весны 2020 года - выросло до 25 519 человек.

В регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. Запись на вакцинацию через портал Госуслуг увеличена до 70%.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19. Первые 120 тыс. доз прививки центра Чумакова поступят в гражданский оборот в середине марта. Препарат прошёл клинические испытания среди 400 человек в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове.