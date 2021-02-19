Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 февраля: в регион поступит новая партия СИЗов. Фото: из архива "КП".

За минувшие сутки в Смоленской области зафиксировано еще 122 случая COVID-19, 227 человек выздоровели, а 8 — погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 25 406 заболевших, вылечились 22 899 человека и 559 погибли.

Также, стало известно, что с просьбой помочь учреждениям здравоохранения к председателю Правительства Михаилу Мишустину обратился губернатор Смоленской области Алексей Островский. В ближайшее время больницы и поликлиники региона получат новую партию СИЗов.

Фото: Стопкоронавирус. РФ.

Ранее «КП» сообщала, что в Смоленской области COVID-19 нашли в 15 районах.