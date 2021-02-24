Игорь Ляхов вместе с семьей возложил цветы к воинскому захоронению в деревне Рыбки Сафоновского района. Секретарь регионального отделения «Единой России», его дети и брат предварительно убрали свежевыпавший снег, расчистили надпись и красную звезду.«По велению души нами было принято решение накануне 23 февраля убрать заснеженность вокруг памятников, которые символизируют память о великой нашей истории, о защитниках Отечества», - добавил руководитель реготделения партии.Памятник в Рыбках установлен в 1993 году к 50-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков на средства кооператива «Рыбковское», который в то время возглавлял Игорь Ляхов. В последующие годы здесь же стали проводить братские и единичные захоронения останков бойцов, поднятых во время поисковых экспедиций и Вахт Памяти, и мемориал стал ещё и Полем Памяти.«Эта территория огромных боевых действий в 43-м году, где погибло большое количество наших солдат, воинов Красной Армии, и мы не имеем право в столь значимый день для каждого мужчины - 23 февраля, День защитника Отечества - забывать о защитниках», - отметил парламентарий.Представители «Единой России», Волонтерский центр партии и неравнодушные жители на протяжении всех праздничных выходных проводили субботники на воинских захоронениях, у памятников героям Великой Отечественной войны, а также войны 1812 года. Более 20-ти из них были установлены за последнее время в рамках проекта «Единой России» «Защитникам Отечества посвящается...».«Где есть память, там слов не надо, - сказал один великий писатель и поэт, и, я думаю, что это правильно. Мы должны помнить. Должны помнить делами, и, самое главное, с нами должны быть дети, потому как после нас историю писать будут они. И они не имеют права забыть наших великих предков, их священный подвиг», - подчеркнул Игорь Ляхов.Участники акции возложили красные гвоздики к монументу и минутой молчания почтили память павших. А после этого отправились к церкви «Вознесения Господня», построенной напротив мемориала, где также занялись уборкой снега по периметру храма.Стоит отметить, что церковь построена по инициативе и на средства Игоря Ляхова, который опирался в этом благом деле на помощь близких и добровольных помощников. Храм уже работает, и каждый раз во время служб в нем почитают память павших защитников Отечества.«Я хочу поздравить всех мужчин, которые служили, защищали нашу Родину, в том числе, в других странах, выполняя боевое и политическое задания, будущих воинов, призывников, с этим великим праздником - Днем защитника Отчества, Днем Советской Армии, в которой мы служили. Нужно свято помнить, как завещали наши предки: мы должны любить свою Родину, а мужчины должны ее защищать достойно, честно и ответственно. С праздником поздравляю вас, мира вам и добра. Здоровья крепкого. С Днем защитника Отчества, дорогие мои земляки», - поздравил Игорь Ляхов.